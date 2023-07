El PSC no ha abordat la investidura amb ERC ni Junts però està "a disposició" del PSOE

BARCELONA, 25 jul. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, ha afirmat que no han abordat la possible investidura del candidat del PSOE, Pedro Sánchez, amb ERC ni Junts, però estan "a disposició" del PSOE per si els demanen intervenir en la negociació.

"No som els qui liderem aquestes converses", ha dit aquest dimarts en una roda de premsa al Parlament, preguntada per si han contactat amb dirigents dels republicans i de Junts.

Sobre les condicions per a la investidura, Romero ha mantingut que cada partit decideix la seva estratègia sota la seva responsabilitat, en les seves paraules, i ha defensat "que cadascú es prengui el temps que necessiti perquè arribi a bon port".

Així, ha recordat que el Reglament del Congrés "no té cap rellotge" que marqui uns temps, com sí que en té, per exemple, el del Parlament.

DIPUTACIÓ

Preguntada per l'entrada d'ERC al govern de la Diputació de Barcelona amb el PSC i els comuns, abans de l'anunci oficial, Romero ha assegurat que els socialistes sempre han buscat un govern "ampli i estable" per a la corporació supramunicipal.

La portaveu del PSC al Parlament ha recordat que van negociar sobre la Diputació amb tots els partits excepte Vox, i ha defensat pactes amb els qui comparteixin l'objectiu de "continuar transformant" les ciutats de la província.