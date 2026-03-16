El PSC nega incomplir amb ERC en l'IRPF i afirma que s'acordarà "quan el calendari ho permeti"

Moret insisteix que continuen treballant per als pressupostos i que ho faran "fins l'últim minut"
BARCELONA, 16 març (EUROPA PRESS) -
La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha negat que el Govern central, el Govern o el PSC hagin incomplert amb ERC en el traspàs de la recaptació de l'IRPF a la Generalitat --l'escull per començar a negociar els pressupostos--, i ha assegurat que treballen perquè s'acordi "de la millor manera possible i quan el calendari ho permeti, i també en els moments i de la manera més adequada".
En una roda de premsa aquest dilluns, ha repassat alguns dels acords amb els republicans com Rodalies o el model de finançament: "Què ha incomplert el Govern d'Espanya? El Govern d'Espanya ha complert de la mà del Govern de Catalunya i del PSC els pactes amb ERC".
Ha insistit que són acords molt complexos i que requereixen temps i consensos a molts llocs, però ha reivindicat que n'hi ha hagut alguns que també han tingut complexitats i que han tingut ritmes més àgils: "De vegades tot s'amortitza molt ràpid", ha lamentat.
S'ha referit a l'acord entre el Govern central i la Generalitat en la reunió bilateral del juliol, després d'assegurar que els pactes que es van assolir existeixen i es mantenen: "La bilateral té una acta, té uns acords formals, que no s'han d'anar repetint cada dia".
REUNIONS AMB ERC
Moret ha explicat que es continuen reunint amb ERC per als pressupostos i que mantenen l'espai de diàleg estable, que ho faran "fins l'últim minut", i ha descartat anticipar l'escenari de si ERC retirarà l'esmena a la totalitat.
"Jo parlo d'avui, no anticipo pantalles, no sé què passarà divendres, ni tan sols què passarà demà. Avui, a dia d'avui, el que us puc dir és que estem treballant", ha insistit.
Ha sostingut que en l'actual context convuls a nivell mundial Catalunya necessita una estabilitat que passa per comptar amb uns nous comptes públics: "No són els interessos del PSC o els interessos ni tan sols del Govern, són els interessos del país", i s'ha referit específicament a l'efecte de la guerra a l'Orient Mitjà.
Finalment, ha rebutjat que, en cas de no aprovar els pressupostos, es convoquin eleccions, i que el president de la Generalitat, Salvador Illa, així ho ha manifestat: "No sé exactament quina frase va fer servir, però no és l'escenari ideal. La idea és esgotar sempre els espais de negociació per arribar a consensos i acords".