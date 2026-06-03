PSC nega que contractés publicitat irregularment en un mitjà digital

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Afirma que els comptes de campanya es van auditar, amb dictamen favorable de la Sindicatura de Comptes
BARCELONA, 3 juny (EUROPA PRESS) -
El PSC ha negat aquest dimecres en un comunicat mantenir o haver mantingut relació contractual amb l'empresa Iki Group Communications i ha rebutjat també haver contractat el digital Crónica Libre, després de les darreres informacions publicades en relació amb el denominat 'cas Leire Díez'.
Aquestes informacions apunten al fet que un informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil assenyala una presumpta trama de l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán i l'exmilitant del PSOE Leire Díez per protegir al partit de casos judicials.
Suposadament, es van pagar 20.000 euros al digital Crónica Libre amb anuncis de la campanya electoral del PSC de les eleccions al Parlament del 2024.
"SEMPRE AMB TRANSPARÈNCIA"
Els socialistes catalans han defensat que actuen "sempre amb transparència i complint la llei electoral", un fet que, segons sostenen, queda reflectit en els successius informes de la Sindicatura de Comptes i del Tribunal de Comptes.
El partit ha assegurat que, almenys des del 2012, data des de la qual disposa de registres, no ha mantingut ni manté cap relació contractual amb Iki Group Communications, per la qual cosa considera "rotundament falsa" l'afirmació que aquesta companyia sigui una agència de mitjans vinculada al PSC.
Així mateix, ha afirmat que és "rotundament fals" que hagi contractat a Crónica Libre, una qüestió que, segons ha assenyalat, ja ha traslladat a l'autoritat judicial.
DESPESES AUDITADES
El PSC també ha subratllat que totes les despeses de les seves campanyes electorals han estat degudament auditats i han rebut un dictamen favorable de la Sindicatura de Comptes, informe que, afegeix, pot ser consultat per la ciutadania.
Finalment, els socialistes han reiterat la seva disposició a seguir col·laborant "amb total transparència" amb tot allò que sigui necessari i quan sigui requerit.