El PSC es mostra "en contra" d'enviar a judici Begoña Gómez i demana a la justícia ser imparcial

Moret: "Continuem i continuarem donant suport a Pedro Sánchez".
BARCELONA, 21 set. (EUROPA PRESS) -
La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, s'ha mostrat "en contra" de la decisió del jutge Juan Carlos Peinado de tornar a obrir judici oral amb jurat popular contra Begoña Gómez, dona del president espanyol, Pedro Sánchez, per presumptes delictes de malversació i tràfic d'influències, i ha demanat a la justícia que sigui imparcial.
"Tot aquest procés, i ha quedat patent també a nivell públic, ha estat desafortunat, i el que desitgem és que la justícia sigui imparcial i que finalment es pugui aclarir tot", ha dit en una roda de premsa aquest dilluns.
Malgrat aquesta decisió del jutge Peinado, Moret ha mantingut que el PSC continua fent costat a Sánchez, com va ser evident en la Festa de la Rosa que va celebrar el partit aquest diumenge: "Per descomptat, el PSC continuem i continuarem fent costat a Pedro Sánchez".
CAS ZAPATERO
També aquest dilluns s'ha sabut que el jutge de l'Audiència Nacional José Luis Calama ha citat a declarar com a investigades les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero el pròxim 30 de novembre, situació que Moret ha confiat que s'aclareixi "com més aviat millor".
"Malgrat manifestar el nostre desacord en alguns casos, com en el cas de la senyora Begoña Gómez, el que sempre fem també, com està fent la família de Zapatero, és col·laborar amb la justícia per aclarir com més aviat millor aquesta situació", ha expressat.