El PSC es mostra "absolutament d'acord" amb la renúncia del Govern als Pressupostos de 2024

Defensa les "capacitats" de les persones nomenades pel Govern en les diferents conselleries



BARCELONA, 26 ago. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretària del PSC, Lluïsa Moret, ha afirmat aquest dilluns que el partit es mostra "absolutament d'acord" i recolza la decisió del Govern de renunciar a tenir uns nous Pressupostos per 2024 i centrar-se a negociar els de 2025.

Ho ha dit en una roda de premsa a la seu del PSC després de la primera reunió de l'Executiva del PSC encapçalada pel seu primer secretari, Salvador Illa, com a president de la Generalitat, en la qual els socialistes han repassat les primeres actuacions del Govern.

En aquest sentit, preguntada per si l'Executiu configurarà els comptes de l'any que ve des de zero o a partir dels Pressupostos d'ERC per 2024 acordats amb el PSC i que no van tirar endavant en el Parlament, Moret ha evitat respondre i ha sostingut que serà el Govern "el que marcarà com s'ha d'afrontar la configuració d'un dels pilars més importants del mandat".

També quant a decisions del Govern, preguntada per la suspensió de forma cautelar als agents detinguts per ajudar a fugir a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont el passat 8 d'agost, Moret ha assenyalat que des del PSC recolzen i respecten la decisió.

RENÚNCIA D'ALFONS JIMÉNEZ

D'altra banda, preguntada per la renúncia d'Alfons Jiménez, parella de la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, com a cap de gabinet, Moret ha emmarcat la decisió en l'impacte que al seu judici va tenir en els mitjans el seu nomenament i en les "possibles males interpretacions"

"Alfons Jiménez ha pres la decisió de fer un pas al costat, una decisió que li honra i que, evidentment, des del PSC ho valorem positivament", ha afegit Moret.

En aquest sentit, ha afirmat que el partit té la "certesa que totes les persones que s'han proposats i que formaran part de les estructures de les conselleries són persones que tenen de forma contrastada capacitats, coneixements i solvència per assumir les seves responsabilitats".

Junts va criticar aquest nomenament i va acusar la portaveu del Govern de "nepotisme" i va demanar per aquest nomenament i pel de la germana de l'alcalde de Barcelona, Yolanda Collboni, la compareixença d'Illa en el Parlament.