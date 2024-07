El PSC mantindrà Núria Marín, Antoni Poveda i Alfons García com a senadors autonòmics

BARCELONA, 18 jul. (EUROPA PRESS) -

El PSC mantindrà Núria Marín, Antoni Poveda i Alfons García com a senadors de designació autonòmica, segons ha explicat la formació aquest dijous en un comunicat.

Així ho ha avançat 'El Periódico', tenint en compte que dilluns acaba el termini perquè els grups presentin les seves respectives candidatures.

Tot això després que la Mesa del Parlament i la Junta de Portaveus van acordar aquesta setmana fer servir la fórmula D'Hondt per al repartiment dels vuit senadors autonòmics que li corresponen, la qual cosa resulta en 3 per al PSC, 3 més per a Junts, un per a ERC i un altre per al PP, mentre que Vox es quedarà sense representació.

Poveda és senador per designació autonòmica des del 2021, mentre que Marín ho és des del juliol del 2023 i García va arribar al Senat a principis d'any després que Eva Granados va ser nomenada secretària d'estat de Cooperació Internacional.

El ple del Parlament per designar els senadors autonòmics està previst que se celebri el dijous 25 de juliol.