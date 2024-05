El PSC manté el tradicional cinturó vermell de Barcelona

ERC perd representació a totes les comarques i el PP en guanya

BARCELONA, 12 maig (EUROPA PRESS) -

El PSC ha mantingut el tradicional cinturó vermell de l'àrea metropolitana de Barcelona en les eleccions al Parlament d'aquest diumenge, després de recuperar-lo en els últims comicis de mans del Cs.

Conformat per les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme, el Vallès Oriental i l'Occidental, els socialistes hi han mantingut la victòria a totes, a excepció del Maresme, on, igual que el 2021, ha guanyat Junts, que s'ha presentat com a Junts+ Puigdemont.

La candidatura d'ERC ha perdut representació a tots els territoris --entre 6 i 8,5 punts--, mentre que el PP ha crescut a totes les comarques, en una quantitat de paperetes semblant.

Vox s'ha mantingut estable amb un nombre de vots que ha variat en menys d'un punt a totes les comarques i, en aquesta línia, els Comuns han registrat descensos màxims d'1,68 punts.

COMARQUES

El PSC ha obtingut el 31,05% dels vots al Barcelonès --4,5 punts més que el 2021--, seguits per Junts+ (17,05%), i els socialistes han guanyat a tots els municipis: Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i l'Hospitalet de Llobregat.

Al Baix Llobregat, els socialistes han obtingut el 36% dels vots, seguits per ERC (13,31%): han quedat en primera posició a municipis com Castelldefels, Cornellà, Esplugues, Gavà, Martorell, Molins, el Prat, Sant Boi, Sant Feliu i Sant Vicenç dels Horts (municipi del president d'ERC, Oriol Junqueras).

Al Vallès Occidental, el PSC ha recaptat el 30,71% dels sufragis --seguit per Junts+ (17,87%)--, amb victòries a Cerdanyola, Sabadell, i Terrassa, mentre que Junts+ ha guanyat a Sant Cugat, Sant Quirze i Matadepera.

I, al Vallès Oriental, els socialistes han obtingut el 29,30% dels vots i han guanyat a Montmeló, Mollet, la Roca (d'on és originari el seu candidat a la Generalitat, Salvador Illa), i Junts+ ha quedat en segona posició amb el 22,28%.

Els de Carles Puigdemont ha mantingut la victòria al Maresme amb el 25,40% dels sufragis --han quedat primers al Masnou, Premià de Dalt, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar--, seguits pel PSC (24,66%), qui ha aconseguit Mataró, Montgat i Malgrat, entre d'altres.