PSC, Junts, ERC, Comuns i CUP reformaran el reglament del Parlament per blindar les sancions per odi

BARCELONA, 29 jul. (EUROPA PRESS) -
El PSC, Junts, ERC, els Comuns i la CUP han portat aquest dimecres al Parlament una proposició de llei de reforma del reglament amb la qual volen dotar la cambra catalana d'instruments normatius per adaptar-se a les exigències de la societat actual i blindar amb rang legal les sancions contra els discursos d'odi.
En un comunicat, expliquen que la llei, que es compon de 9 articles, respon a un encàrrec de la Mesa del Parlament als grups, motivat per una recomanació feta recentment per la Comissió de l'Estatut del Diputat.
El text registrat recull que els diputats no poden utilitzar, en cap de les comunicacions, un llenguatge "ofensiu o difamatori" que discrimini, calumniï, fomenti, promogui o inciti a l'odi.
També modifica tot allò relatiu a les peticions de reconsideració i a les crides a l'ordre en deixar clar que els diputats han de respectar les regles d'ordre que estableixen el reglament i el codi de conducta dels membres del Parlament, per la qual cosa han d'evitar desordres, fer acusacions o recriminacions entre ells i pronunciar expressions ofensives o inconvenients al decor, entre altres qüestions.
A més de concretar el paper que ha d'exercir la Comissió de l'Estatut del Diputat i el de la Mesa en cas que un diputat infringeixi els seus deures o el codi de conducta, estableix diverses sancions en funció de la gravetat dels fets, que van des de l'amonestació fins a multes de 600 a 12.000 euros, i es classifiquen en lleus, greus o molt greus.
LLEUS, GREUS O MOLT GREUS
Així, es consideraran infraccions lleus conductes que comportin un incompliment dels principis i regles de conducta del reglament del Parlament, i greus les que comportin donar informació incompleta sobre el compliment de les obligacions que estipula aquest reglament i el codi de conducta o acceptar regals, favors i altres serveis de caràcter personal entre els 150 i els 600 euros, entre altres qüestions.
Com a infraccions molt greus inclouen facilitar intencionadament informació parcial, ometre o manipular informació rellevant quant al compliment del reglament i el codi de conducta; incomplir el deure d'abstenir-se en cas de conflicte d'interessos; acceptar obsequis o regals superiors als 600 euros, i protagonitzar amenaces, coaccions, intimidacions o actes de violència que atemptin contra la dignitat, la integritat moral o física de qualsevol persona.
En el capítol de sancions, s'ha acordat sancionar les infraccions lleus amb una amonestació pública; les greus amb una amonestació pública i una multa de 600 a 6.000 euros, i les molt greus amb una amonestació pública i una multa de 6.001 a 12.000 euros.
Si fos necessari, en les molt greus també s'estudiarà la possibilitat de prohibir que el diputat formi part d'una delegació del Parlament, una organització de caràcter interparlamentari, una conferència interparlamentària o qualsevol fòrum institucional durant un màxim d'un any.
Precisament, la Mesa va imposar dimarts una amonestació pública a la diputada i líder d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, i al portaveu parlamentari de Vox, Joan Garriga, després de la decisió de la Comissió de l'Estatut del Diputat d'aplicar una falta lleu a tots dos per incompliment de l'article 7 del codi de conducta, que marca que els diputats han de tenir una actitud exemplar i respectuosa.