PSC, Junts, ERC, Comuns i la CUP acorden la llei de memòria, amb sancions per enaltir el franquisme

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 13 oct. (EUROPA PRESS) -
PSC-Units, Junts, ERC, Comuns i la CUP han acordat la llei de memòria democràtica de Catalunya, que estableix un règim sancionador per enaltiment del franquisme i danys als espais de memòria amb multes que van des dels 200 euros (infraccions lleus) fins als 150.000 euros (infraccions molt greus).
Segons han explicat aquest dimarts en un contacte informatiu amb periodistes els diputats Ferran Pedret (PSC-Units), Ester Capella (ERC), Andrés García Berrio (Comuns) i Pilar Castillejo (CUP), la llei abasta des de la Segona República fins a les primeres eleccions al Parlament després de la dictadura (1931-1980).
La norma estableix una excepció temporal en el cas del Patronat de la Dona, ja que es considera que la seva activitat es va allargar més en el temps, per la qual cosa es preveu investigar-ho perquè les seves víctimes formin part dels processos de reparació democràtica.
Entre altres qüestions, la llei fixa un termini de dos anys per retirar la simbologia franquista de l'espai públic -un any en el cas del monument de Tortosa (Tarragona) pels treballs previs ja realitzats- i crea una comissió tècnica de memòria per elaborar un informe detallat amb conclusions orientades a la reparació de les víctimes.
CONSENSUAR UNA MAJORIA ÀMPLIA
Segons han explicat les formacions impulsores, els grups parlamentaris han renunciat a les seves esmenes pròpies que no han estat transaccionades amb la voluntat de consensuar una majoria molt àmplia que permeti que la llei tiri endavant.
Per la seva banda, fonts de Junts han explicat que, malgrat haver impulsat la llei juntament amb la resta de formacions i de compartir que és una bona norma, no és la llei que els hauria agradat promoure, motiu pel qual han rebutjat participar en la compareixença conjunta i aparèixer en una foto d'"unitat".
ES PODRIA DEMORAR SI LA PORTEN AL CGE
La Junta de Portaveus ha acordat a la reunió d'aquest dimarts incloure la votació final de la llei a l'ordre del dia del ple de la setmana que ve, segons han explicat fonts parlamentàries, després de la publicació de l'informe de la ponència al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC).
Així, es preveu l'aprovació del dictamen aquest dijous a la Comissió de Justícia i Qualitat Democràtica de la cambra. Després d'aquest pas, els grups que no han impulsat la llei (PP, Vox i AC) la podrien portar al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), la qual cosa endarreriria els terminis per a la seva aprovació definitiva.
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