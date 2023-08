El PSC inicia aquest dilluns el curs polític amb les negociacions d'investidura sense resoldre

BARCELONA, 27 ago. (EUROPA PRESS) -

El PSC celebrarà aquest dilluns la seva primera reunió executiva del curs polític mentre continuen sense resoldre les negociacions per aconseguir prou suports davant una possible investidura del líder socialista i actual president del Govern central, Pedro Sánchez.

De moment, els socialistes no tenen assegurats els suports per a una investidura de Sánchez, però encara tenen marge de negociació a l'espera del resultat de la sessió d'investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, --el 26 i 27 de setembre-- que actualment tampoc no compta amb els prou suports per convertir-se en president del Govern central.

Els socialistes ja han fet gestos cap a Junts i PNB, cedint-los diputats perquè puguin conformar grup parlamentari propi al Congrés i al Senat, igual que ha fet Sumar amb la cessió de diputats a ERC al Congrés.

Un altre dels indicatius de l'evolució de les converses va ser la votació per a la configuració de la Mesa del Congrés i l'elecció de la socialista Francina Armengol com a presidenta de la Cambra baixa, a canvi que es permeti utilitzar les llengües cooficials de l'Estat --català, basc i gallec-- a les Corts espanyoles i que s'iniciï el procés perquè basc i català també siguin oficials a la UE.

A més de la primera executiva del curs polític, els socialistes catalans celebraran unes "jornades del Govern alternatiu de Catalunya" els dies 7 i 8 de setembre a Vielha (Lleida), tal com va anunciar dimarts passat el primer secretari del PSC, Salvador Illa.