El PSC guanyaria les generals a Catalunya (18-19) seguit d'ERC (10-11) i el PP (6-7), segons el CEO

BARCELONA, 14 oct. (EUROPA PRESS) -
El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb una forquilla d'entre 18 i 19 escons, seguit d'ERC (10-11), mentre que el PP seria la tercera força i obtindria entre 6 i 7 diputats, segons el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.
Són les dades de la segona onada del Baròmetre d'Opinió Política del 2026, elaborada entre l'1 de setembre i el 5 d'octubre, amb una mostra de 2.000 persones majors de 18 anys, que ha presentat el director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, aquest dijous.
Després del PP, Vox obtindria la quarta posició amb entre 5 i 6 escons, seguit de Junts (4-5), Sumar (2-3) i la CUP (0-1); Podem no obtindria cap diputat segons aquesta enquesta feta abans dels acords electorals i que la CUP decidís no presentar-se als comicis.
RESULTATS DEL 2023
Si es complís aquesta enquesta, el PSC tornaria a guanyar a Catalunya i mantindria els 19 diputats que va obtenir en les últimes generals del 2023, seguit d'ERC, que obtindria entre 3 i 4 escons més i passaria dels 7 que va aconseguir a 10-11.
En el cas de Sumar, que va obtenir 7 diputats a Catalunya, baixaria als 2-3 escons; Junts també perdria representació i passaria dels 7 als 4-5 diputats; el PP, en canvi, es mantindria entre els 6-7 (en va obtenir 6 el 2023).
Vox seria una de les forces que més creixeria i passaria dels 2 diputats del 2023 als 5-6 que estima el baròmetre del CEO.