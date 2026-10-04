El PSC guanyaria les eleccions catalanes seguit d'AC i ERC, segons una enquesta de La Vanguardia

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 4 oct. (EUROPA PRESS) -
El PSC guanyaria les eleccions catalanes però baixaria de 42 a 30 escons, seguit d'Aliança Catalana (AC), que seria la segona força (de 2 a 30 diputats), i d'ERC, que pujaria de 20 a 23 escons, segons una enquesta d'Ipsos per a La Vanguardia aquest diumenge recollida per Europa Press.
En quarta posició estaria Vox, que augmentaria d'11 a 18 escons, i darrere se situaria Junts, que baixaria de 35 a 16 escons, seguit del PP, que també baixaria de 15 a 11 diputats; els Comuns passarien de 6 a 4, i la CUP de 4 a 3.
L'enquesta, que es va fer entre el 23 de setembre i l'1 d'octubre sobre una mostra de 2.000 entrevistes, dibuixa un escenari polític en què les forces d'esquerra --PSC, ERC, Comuns i la CUP-- reunirien 60 diputats (a 8 de la majoria absoluta).
Les forces independentistes sumarien una majoria de 72 diputats, però la principal força seria AC, la qual cosa impediria possibles pactes, i les forces d'orientació conservadora --AC, Vox, Junts i PP-- també sumarien una majoria de 75 escons, però tampoc seria viable un acord per les diferències ideològiques en l'eix sobiranista-unionista.
Quant a la valoració de la gestió del Govern, les opinions positives han caigut 9 punts en un any i només suposen una xifra significativa entre els votants del PSC (encara que únicament entre el 49% d'ells), mentre que cauen al 41% entre els electors dels Comuns i al 34% entre els d'Esquerra.
HABITATGE, IMMIGRACIÓ I POLÍTICA
L'habitatge és la principal preocupació dels enquestats, principalment per als electors d'esquerres i, en menor mesura, de Junts i PP, seguida de la immigració, que és el problema principal per als votants d'AC i Vox, i en tercera posició hi ha la situació política, gairebé empatada amb la segona, i que veuen com un problema greu els votants de Junts i PP.
Quant als líders polítics, només el portaveu d'ERC en el Congrés, Gabriel Rufián, obté un aprovat del 50% dels consultats.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, obté el 36% de suport; el líder d'ERC, Oriol Junqueras, el 35%, i en quarta posició la líder d'AC, Sílvia Orriols (30%), 8 punts per sobre del líder de Junts i ex-president de la Generalitat, Carles Puigdemont (22%).