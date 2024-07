El PSC guanyaria les eleccions catalanes amb 39-45 escons i Junts seria segon, segons el CEO

Un 65% dels enquestats creu que Illa té més possibilitats de ser investit i un 14% creu que Puigdemont

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

El PSC guanyaria les eleccions catalanes amb una forquilla d'entre 39 i 45 escons, seguit de Junts, que obtindria entre 31 i 36 escons i ERC, que es quedaria en tercer lloc amb 19-24, segons el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).

Així es desprèn de la segona onada del Baròmetre d'Opinió Pública del 2024 amb una mostra de 2.000 persones majors de 18 anys, feta entre el 10 de juny i 8 de juliol, i que ha presentat aquest dijous el director del CEO, Jordi Muñoz.

El PP se situaria en quarta posició amb entre 13 i 18 diputats, seguit de Vox, amb entre 7 i 11 escons i dels Comuns (5-8) i la CUP (1-6), mentre que Aliança Catalana (AC) obtindria entre 1 i 4 diputats.

En les últimes eleccions catalanes del passat 12 de maig, el PSC va obtenir 42 escons, seguit de Junts (35), ERC (20), el PP (15), Vox (11), els Comuns (6), la CUP (4) i Aliança Catalana (2), per la qual cosa l'enquesta dibuixa un escenari molt similar al d'aquests comicis.

A més, un 65% considera que el primer secretari del PSC, Salvador Illa, té més possibilitats de ser investit, mentre que un 14% creu que és l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts, Carles Puigdemont; mentre que un 8% creu que cap, i un 12% no ho sap o no vol contestar.

Quant al percentatge de vot, el PSC se situa en primera posició amb un 28-32% dels vots, seguit de Junts (19-23%), ERC (13-16%), el PP (10-13%), Vox (6-8%), els Comuns (5-7%), la CUP (3-5%) i Aliança Catalana (2-4%).

TRANSFERÈNCIA DE VOT

El PSC i Junts presenten les taxes més elevades de retenció de vot: el 81% dels votants juntaires tornarien a votar aquesta formació política i un 79% dels simpatitzants socialistes repetiria el seu sufragi.

Un 77% dels votants del PP tornarien a optar pels populars, un 70% dels votants de la CUP repetiria el seu vot, seguits d'un 69% dels de Vox i els Comuns, mentre que un 60% dels d'ERC votaria els republicans i un 42% repetiria el seu vot per Aliança Catalana.

Entre els simpatitzants de Sílvia Orriols (AC) un 44% assegura que votarien en blanc, s'abstindrien o es mostren indecisos, mentre que un 30% dels votants d'ERC també reconeixen que optarien per alguna d'aquestes tres opcions.

La resta de formacions se situen per sota del 20% dels votants indecisos i abstencionistes: un 17% dels del PP optarien per aquesta opció, un 15% dels de la CUP i del PSC respectivament, un 14% dels de Vox i un 13% dels de Junts.

SEGONA INTENCIÓ DE VOT

Entre els socialistes, la segona opció de vot més esmentada és els Comuns, seguit d'ERC i cap; per la seva banda, el PSC és la segona opció preferida dels votants dels Comuns i la tercera dels d'ERC.

Els republicans també són la segona opció de vot per als votants de Junts, seguits de lluny per AC i de la CUP, i també és la segona opció per als votants de la CUP, que també es plantejarien votar els Comuns --només amb un punt de diferència amb ERC--.

Els simpatitzants republicans i els d'AC triarien Junts com a segona opció de vot, mentre que els electors de Vox votarien el PP, i els del PP optarien per Vox.

VALORACIÓ DE LÍDERS

El líder més ben valorat és el primer secretari del PSC, Salvador Illa, que és l'únic que aprova amb un 5,2 sobre 10, seguit del president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès (4,8), i les candidates de la CUP, Laia Estrada i la dels Comuns, Jéssica Albiach (4,6 totes dues).

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont obté un 3,9 sobre 10, seguit de la líder d'AC, Sílvia Orriols, (3,6); del president del PP català, Alejandro Fernández, (3,1), i el més mal valorat és el secretari general i líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, amb un 1,9.