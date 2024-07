El PSC guanyaria les eleccions a Barcelona a 6,4 punts de BComú, segons el baròmetre municipal

Collboni suspèn amb una nota mitjana de 4,9 i Trias és el més ben valorat amb un 5,1

BARCELONA, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

El PSC guanyaria les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona, segons el baròmetre semestral municipal, que col·loca els socialistes (que actualment governen) en primer lloc en intenció directa de vot amb un 17,2%, que són 3,7 punts percentuals més que en l'últim baròmetre del mes de desembre i a 6,4 punts de BComú.

Ho han explicat aquest dimarts en una roda de premsa la primera tinent d'alcalde, Laia Bonet, i el director de l'Oficina Municipal de Dades de Barcelona, Màrius Boada, que han presentat l'enquesta del primer semestre de l'any, elaborada del 25 de juny al 4 de juliol amb unes 800 entrevistes telefòniques.

Els socialistes se situen a sis punts de BComú, que obté un 10,8% en intenció directa de vot; en tercer lloc es col·loca ERC amb un 9,7%, seguit de Junts amb un 7,3%, la CUP (que actualment no té representació) amb un 3,3%, el PP amb un 2,6% i Vox amb un 1,1%.

Mentre que el PSC augmenta en intenció de vot i puja 5,3 punts respecte als resultats obtinguts en les eleccions municipals del 2023, els Comuns baixen 0,4 punts, ERC puja 1,5 punts, Junts baixa 0,2 punts, el PP baixa 0,1 i Vox puja 0,3.

VALORACIÓ DELS LÍDERS

Quant a la valoració dels líders, l'alcalde Jaume Collboni obté una nota mitjana de 4,9 i el més ben valorat és el líder de Junts, Xavier Trias, que obté un 5,1, mentre que la líder d'ERC, Elisenda Alamany, obté un 4,7.

L'exalcaldessa i líder de BComú, Ada Colau, rep un 4,4, seguit del president del PP a Barcelona, Daniel Sirera, amb una nota mitjana de 2,9, i el líder de Vox, Gonzalo de Oro, amb un 1,9.

Respecte a la valoració que rep Collboni, Bonet ha defensat que la valoració de la gestió del govern és positiva i que l'alcalde personalitza les decisions i "quan es prenen decisions no agraden a tothom".

COLAU, TRIAS I COLLBONI, ELS MÉS CONEGUTS

Trias, Collboni i Colau són coneguts per pràcticament el 90% dels entrevistats: la més coneguda és Colau (només el 4,4% no la coneix), seguida de Trias, que no el coneix el 10,8%, i de Collboni, amb un 13,2% dels enquestats que no saben qui és.

No obstant això, a Sirera no el coneix un 51,1% dels enquestats, un 62,6% no saben qui és Alamany i el 83,2% no saben qui és De Oro.