El PSC guanyaria les catalanes amb entre 40 i 42 escons seguit per Junts (35-37) i ERC (21-23)

BARCELONA, 6 maig (EUROPA PRESS) -

El PSC guanyaria les eleccions catalanes amb 40-42 escons i un 28,6% dels vots, seguit per Junts amb 35-37 diputats i el 22,2% de suports i per ERC, amb 21-23 i un 14,2%, segons un sondeig de Gesop per 'El Periódico de Catalunya' recollit per Europa Press aquest dilluns.

A continuació, el PP empataria amb Vox amb entre 10 i 11 seients al Parlament, els primers amb el 7,7% de sufragis davant del 7,3% dels segons, i la CUP rebria 7-8 (5,4%).

Finalment, Comuns Sumar es quedaria amb 4-6 diputats (5,2%) i Aliança Catalana entraria en la Cambra catalana amb 3-4 (3,4%), mentre que Cs (1,5%) sortiria del ple i Alhora, el partit de l'exconsellera Clara Ponsatí, no assoliria representació.