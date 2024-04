El PSC guanyaria les catalanes amb 38-40 escons, Junts+ obtindria 32-34 i ERC 28-30, segons un sondeig

BARCELONA, 23 abr. (EUROPA PRESS) -

El PSC guanyaria les eleccions catalanes del 12M si se celebressin ara, amb el 26,4% dels vots i 38-40 escons, i estaria seguit per Junts+ amb el 20,4% del suport i 32-34 escons, i per ERC, que es quedaria amb el 18% i 28-30 diputats, segons una enquesta del GESOP per 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press aquest dimarts.

D'aquesta manera, la candidatura liderada pel líder socialista a Catalunya, Salvador Illa, es tornaria a alçar en els comicis a Catalunya, mentre que els de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont avançarien als de l'actual president Pere Aragonès amb un avantatge de 2,4 punts i quatre diputats.

El sondeig també registra el possible creixement del PP, que passaria de ser vuitena a quarta força a Catalunya i multiplicaria els seus 3 escons actuals a 13-14, i estarien seguits per Vox, que obtindrien 8-9 diputats i serien cinquena força.

A continuació, Comuns Sumar rebrien 6-7 diputats, la CUP 4-6 i finalment, Aliança Catalana, la candidatura encapçalada per l'alcaldessa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, podria entrar en la Cambra catalana amb fins a 1 escó.

Respecte a la possible majoria independentista, aquesta se situaria entre els 64 i 71 diputats, per la qual cosa Junts+, ERC i CUP estarien al límit d'esgarrapar la majoria absoluta, que en el Parlament de Catalunya és de 68 escons.