El PSC guanyaria les catalanes amb 34-37 escons seguit d'AC (25-28) i ERC (24-27), segons un sondeig

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 27 jul. (EUROPA PRESS) -
El PSC guanyaria les eleccions catalanes amb 34-37 escons (ara en té 42) i un 25% dels vots, seguit per Aliança Catalana (AC), amb 25-28 diputats (actualment en té 2) i un 16,8% dels vots, que superaria ERC (de 24 a 27 respecte als 20 actuals) i Junts, amb entre 15 i 18 (ara és la segona força amb 35), segons un sondeig de Gesop per a 'El Periódico de Catalunya' recollit per Europa Press aquest dilluns.
A continuació, el PP estaria lleugerament per sobre de Vox, amb entre 12 i 13 escons (15 actualment) respecte als 11-13 de la formació liderada per Ignacio Garriga a Catalunya, que en les eleccions del 2024 va obtenir 11 diputats.
Els Comuns es quedarien amb entre 3 i 4 escons respecte als 6 actuals, mentre que la CUP obtindria entre 0 i 4 diputats (ara en té 4).
ESTIMACIÓ DE VOT
En percentatge d'estimació de vot el PSC cauria del 27,7% al 25% (-2,7 punts respecte al 2024) i Aliança Catalana passaria del 3,7% al 16,8% (+13 punts).
Junts, que el 2024 va obtenir el 21,4%, cauria fins a l'11,5%, i es veuria superat per ERC, que es mantindria tercer passant dels 12,5% al 16%, a 0,8 punts del partit de Sílvia Orriols.
Vox (del 7,9% al 9,2%) supera el PP (cau del 10,9% al 8,6%), a més dels Comuns-Sumar i la CUP, que baixarien del 5,8% al 3,4% i del 4,1% al 3,2%, respectivament.
La intenció directa de vot situa el PSC amb el 21% dels vots, seguit d'ERC (17%); AC (13,1); Vox, 6,3%; Junts (5,2%); PP (4,4%); els Comuns (3,2%); la CUP (2,4%) i Podem (1,8%).
FIDELITAT I TRANSVASAMENT DE VOT
Respecte al transvasament de vot, el Gesop recull que els partits amb més fidelitat de vot són AC (amb el 94,1%) i Vox (76,1%), amb un transvasament de vot entre tots dos del 5,9 del partit d'Orriols a Vox, i del 13% en l'altra direcció (de Vox cap a AC, un 2,1%).
La fidelitat de vot del PSC és del 64,8%, amb un transvasament que podria arribar al 28,4 (9,2% cap a AC i 6,1% a ERC), mentre que els republicans tenen un 63,2% de fidelitat i un canvi de vot del 27,3% (7,9% cap al partit d'Orriols i 5,6% al PSC).
En el PP, la fidelitat és del 61% i el transvasament se situa en el 28,9 (11,6% a Vox i 7,7% a AC), mentre que a la CUP la fidelitat és del 57,1% amb un transvasament del 21,9 (7% al vot en blanc i 4,8% als Comuns).
Les fidelitats més baixes són la dels Comuns (45,5%) i Junts (37,9%), amb un canvi de vot del 47,7 i del 42 respectivament, que en el cas dels Comuns se n'aniria a ERC (19,5%) i Podem (13,8%) i en el de Junts a AC (24,5%) i el PSC (6,3%).