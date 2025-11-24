El PSC guanyaria les catalanes (38-40) seguit d'ERC (22-23) i Junts i AC empaten (19-20) segons el CEO

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)
El PSC guanyaria les eleccions catalanes amb una forquilla de 38-40 escons, seguit d'ERC (22-23), mentre que Junts i Aliança Catalana (AC) empatarien en tercer lloc (19-20), segons el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.
Així es desprèn de la tercera onada del Baròmetre d'Opinió Política 2025, elaborat del 13 d'octubre a l'11 de novembre amb una mostra de 2.000 persones majors de 18 anys i presentada aquest dilluns pel director del CEO, Joan Rodríguez.
A Junts i AC els seguiria Vox, que obtindria 13-14 diputats; el PP, que es quedaria amb 12-13, els Comuns n'obtindrien 6 i la CUP 3-4.
Rodríguez ha explicat que "hi ha una certa tendència a la desmobilització" entre els votants del PSC que entenen que no hi ha risc que perdi les eleccions, fet que explicaria la pèrdua de dos escons respecte a l'anterior baròmetre que li atorgava una forquillla de 40 a 42.
Sobre ERC, ha assegurat que "consolida el seu suport" i que pot recuperar una part dels votants que havien passat al PSC en les anteriors eleccions.
EMPAT ENTRE JUNTS I AC
Sobre l'empat en la tercera posició ha destacat que la caiguda de Junts es deu al transvasament de votants cap a AC i, segons ell, un 20% dels que fa un any afirmaven que votarien Junts han passat al partit liderat per Sílvia Orriols, la qual cosa indica un "cert realineament".
Ha explicat que Junts ha experimentat una caiguda que "en els últims 4 mesos s'ha intensificat" i és el partit que compta amb menys fidelitat electoral, en què un 55% dels enquestats afirmen haver votat Junts en les anteriors eleccions i que ho tornarien a fer.
Respecte a AC, ha dit que es manté la tendència ascendent "que tenia" i que s'ha d'interpretar amb cura, perquè el votant que passa de Junts a AC no té unes variables sociodemogràfiques definides, ja que els estudis, el sexe i la posició laboral no són factors determinants, tot i que sí s'ha observat que hi ha més predisposició a votar AC entre els joves.
En aquesta línia, ha indicat que el votant d'AC és una persona "preocupada per les conseqüències socials i culturals de la immigració i que no hi reconeixen efectes positius" i ha alertat d'una possible sobredimensió del partit per un efecte moda, textualment.
De l'enquesta també es desprèn que AC seria el partit més votat a les províncies de Girona i Lleida i, d'altra banda, que Orriols té un índex d'aprovació del 42% i un índex de rebuig absolut del 26%, la qual cosa la converteix en la líder "més polaritzant".
VOX AVANÇA EL PP
Segons aquest baròmetre, Vox superaria en escons el PP, i també en intenció de vot, tendència sobre la qual ja hi havia "evidències" en anteriors baròmetres, ha apuntat Rodríguez.
Vox (13-14) avançaria el PP (12-13) en un o dos escons i obtindria un punt percentual més en intenció de vot estimada, en què l'edat tindria un paper important, ja que els votants més joves són els que s'inclinen per Vox.
L'escó d'avantatge que podria obtenir Vox respecte al PP estaria en joc a la circumscripció de Tarragona.
EL PSC GUANYARIA EN LES GENERALS
Respecte a la projecció electoral per a unes eleccions generals, el PSC guanyaria amb una forquilla entre els 19 i 20 diputats, seguit d'ERC, amb entre 9 i 10.
En tercer lloc, Junts, el PP i Vox empatarien obtenint entre 5 i 6 diputats, seguits de Sumar (3) i Podem (0-1), mentre que la CUP quedaria fora de l'arc parlamentari.
ILLA I JUNQUERAS, ELS MÉS BEN VALORATS
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'ERC, Oriol Junqueras, són els líders catalans més ben valorats, amb un índex d'aprovació del 62% i el 55%, respectivament, mentre que el líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, i el líder de Junts, Carles Puigdemont, són els que tenen l'índex de rebuig absolut més gran, amb un 46% i un 29%, respectivament.
En relació amb els líders a nivell espanyol, el president espanyol, Pedro Sánchez, seria el preferit per ser el president del Govern central, triat per un 32% dels enquestats; seguit del president de Vox, Santiago Abascal, amb un 7%; la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, amb un 5% i, finalment, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb un 3%.
Precisament, Abascal, amb un 56%, i Feijóo, amb un 36%, són els que recullen més índex de rebuig.