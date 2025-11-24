El PSC guanyaria les catalanes (38-40) seguit d'ERC (22-23) i Junts i AC empaten (19-20) segons el CEO

BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
El PSC guanyaria les eleccions catalanes amb una forquilla de 38-40 escons, seguit d'ERC (22-23), mentre que Junts i Aliança Catalana (AC) empatarien en tercer lloc (19-20), segons el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.
Així es desprèn de la tercera onada del Baròmetre d'Opinió Política del 2025, elaborada del 13 d'octubre a l'11 de novembre amb una mostra de 2.000 persones majors de 18 anys i presentada aquest dilluns pel director del CEO, Joan Rodríguez.
A Junts i AC els seguiria Vox, que obtindria 9-11 diputats; el PP, que es quedaria amb 8-10, els Comuns en traurien 5-7 i CUP 4-6.