El PSC guanyaria les catalanes (36-38) seguit d'ERC (24-26), AC (23-25) i Junts (16-18), segons el CEO

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)
El PSC guanyaria les eleccions catalanes amb una forquilla d'entre 36 i 38 escons, seguit d'ERC (24-26), mentre que Aliança Catalana superaria Junts obtenint entre 23 i 25 diputats, i els de Carles Puigdemont es quedarien amb una forquilla d'entre 16 i 18, segons el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.
Són les dades de la primera onada del Baròmetre d'Opinió Política del 2026, elaborat del 21 de maig al 25 de juny amb una mostra de 2.000 persones majors de 18 anys i presentada aquest dijous pel director del CEO, Joan Rodríguez Teruel.
Després de Junts, el PP i Vox empatarien en el cinquè lloc amb entre 12 i 13 escons, seguits dels Comuns (4-5) i la CUP (4-5).
ELS RESULTATS DEL 2024
Si es compleix aquesta enquesta, canviaria l'equilibri de forces al Parlament respecte a les últimes eleccions, les del maig del 2024, que va guanyar el PSC amb 42 escons, seguit de Junts (35), ERC (20), PP (15), Vox (10), Comuns (6), CUP (4) i AC (2).
Respecte a l'última enquesta del CEO també s'observa alguna variació: l'estudi del novembre va estimar que el PSC es mantenia en primera posició (38-40 escons), seguit d'ERC (22-23), Junts i AC empataven en tercer lloc (19-20), i després Vox (13-14), el PP (12-13), els Comuns (6) i la CUP (3-4).
PERCENTATGE DE VOT
Més enllà de l'assignació d'escons, el CEO també estima el percentatge de vot, i pronostica que el PSC obtindria entre el 23 i el 25% dels suports (respecte al 28% de les últimes eleccions); ERC entre el 17% i el 19% (davant el 13,7% del 2024); Aliança entre el 14% i el 16% (3,8% el 2024), i Junts entre l'11% i el 13% (21,6%).
El PP i Vox obtindrien entre el 9% i l'11% (el PP va obtenir un 11% en les últimes eleccions, Vox el 8%), i els Comuns i la CUP entre el 4% i el 6% (van obtenir el 5,8% i el 4,1% dels sufragis, respectivament).
ILLA I JUNQUERAS, ELS MÉS BEN VALORATS
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'ERC, Oriol Junqueras, són els líders catalans amb un índex d'aprovació més alt, del 59% i el 57%, respectivament, seguits de la líder dels Comuns, Jéssica Albiach (48%), i la d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols (41%).
En canvi, l'índex més alt de rebuig absolut és per al líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, i per a Orriols, amb el 48% i el 27%; seguits del president del PP català, Alejandro Fernández (27%), i el de Junts, Carles Puigdemont (26%).
Puigdemont és el líder català més conegut (98%), seguit de Junqueras (94%), Illa (91%) i Orriols (75%), després Albiach (51%), Garriga (47%) i Fernández (41%), i finalment la presidenta del grup de la CUP al Parlament, Pilar Castillejo (18%).
Quan es pregunta pel favorit com a president de la Generalitat, el 18% tria Illa, el 8% Orriols, el 7% el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, el 5% Junqueras i el 5% Puigdemont.
EL PSC GUANYARIA LES GENERALS
Pel que fa a la projecció electoral per a unes eleccions generals, el PSC guanyaria amb una forquilla entre els 17 i 18 diputats (19 el 2023), seguit d'ERC, amb entre 10 i 11 (7 el 2023).
En tercer lloc quedaria Vox amb entre 6 i 7 diputats (2 el 2023); seguit del PP amb 5-6 (6 el 2023); Junts entre 4 i 5 (respecte als 7 del 2023), Comuns-Sumar retrocediria fins als 3-4 (7 el 2023); s'estima que la CUP i Podem obtinguin entre 0 i 1 diputat.
SÁNCHEZ, EL PREFERIT COM A PRESIDENT
En relació amb els líders a escala estatal, el president del Govern central, Pedro Sánchez, presenta un índex més alt d'aprovació (54%) respecte als presidents del PP i Vox, Alberto Núñez Feijóo (18%) i Santiago Abascal (17%); també és el que recull menys rebuig (19%) respecte a Feijóo (38%) i Abascal (56%).
També es pregunta per Rufián (67% d'aprovació, 10% de rebuig), el ministre de Cultura de Sumar, Ernest Urtasun (57% d'aprovació, 10% de rebuig), i la líder de Junts al Congrés, Miriam Nogueras (43% d'aprovació, 14% de rebuig).
En la pregunta pel favorit com a president del Govern central, Sánchez ho és per al 26% dels enquestats, Rufián per al 6%, Abascal per al 5% i Feijóo per al 3%.