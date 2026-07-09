El PSC guanyaria les catalanes (36-38) seguit d'ERC (24-26), AC (23-25) i Junts (16-18), segons el CEO

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)
El PSC guanyaria les eleccions catalanes amb una forquilla d'entre 36 i 38 escons, seguit d'ERC (24-26), mentre que Aliança Catalana superaria Junts obtenint entre 23 i 25 diputats, i els de Carles Puigdemont es quedarien amb una forquilla d'entre 16 i 18, segons el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.
Són les dades de la primera onada del Baròmetre d'Opinió Política del 2026, elaborat del 21 de maig al 25 de juny amb una mostra de 2.000 persones majors de 18 anys i presentada aquest dijous pel director del CEO, Joan Rodríguez Teruel.
Després de Junts, el PP i Vox empatarien en el cinquè lloc amb entre 12 i 13 escons, seguits dels Comuns (4-5) i la CUP (4-5).
ELS RESULTATS DEL 2024
Si es compleix aquesta enquesta, canviaria l'equilibri de forces al Parlament respecte a les últimes eleccions, les del maig del 2024, que va guanyar el PSC amb 42 escons, seguit de Junts (35), ERC (20), PP (15), Vox (10), Comuns (6), CUP (4) i AC (2).
Respecte a l'última enquesta del CEO també s'observa alguna variació: l'estudi del novembre va estimar que el PSC es mantenia en primera posició (38-40 escons), seguit d'ERC (22-23), Junts i AC empataven en tercer lloc (19-20), i després Vox (13-14), el PP (12-13), els Comuns (6) i la CUP (3-4).