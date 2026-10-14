El PSC guanyaria les catalanes (33-35) seguit d'ERC (24-26) i AC (23-25)

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
El PSC guanyaria les eleccions al Parlament de Catalunya amb una forquilla d'entre 33 i 35 escons, seguit d'ERC (24-26), mentre que AC seria la tercera força i obtindria entre 23 i 25 diputats, segons el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.
Són les dades de la segona onada del Baròmetre d'Opinió Política 2026, elaborada entre l'1 de setembre i el 5 d'octubre, amb una mostra de 2.000 persones majors de 18 anys, que ha presentat el director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, aquest dijous.
Junts seria la quarta força a la cambra catalana amb una forquilla d'entre 18 i 20 escons, seguit del PP i Vox empatats amb entre 12 i 13 diputats; els Comuns (5-6), i la CUP (4-5).