El PSC guanyaria a Barcelona província, ERC a Tarragona i AC a Girona i Lleida, segons dades del CEO

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 11 jul. (EUROPA PRESS) -
El PSC guanyaria les eleccions al Parlament a la província de Barcelona, ERC ho faria a la de Tarragona i Aliança Catalana (AC) seria la primera força a les províncies de Girona i de Lleida, segons les dades de la primera onada del Baròmetre d'Opinió Política del 2026 del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.
Així es desprèn de l'estudi de les microdades de l'enquesta, feta del 21 de maig al 25 de juny amb una mostra de 2.000 persones més grans de 18 anys i que el CEO va publicar aquest dijous.
Segons l'estimació que fa l'organisme públic, en cas que es celebressin eleccions a Catalunya, el PSC les guanyaria amb entre el 23% i el 25% dels vots; ERC seria segona força amb el 17%-19%; després aniria AC (14%-16%); Junts (11%-13%); Vox i el PP (9%-11%), i els Comuns i la CUP (4%-6%).
PROVÍNCIA DE BARCELONA
Si l'anàlisi es fa per províncies, es constata la fortalesa del PSC a la de Barcelona (el 26,6% dels enquestats de Barcelona que votarien a les eleccions ho farien pels socialistes), i després seguiria ERC (22,8%).
A continuació, Aliança Catalana (9%) seria tercera força, com al conjunt de Catalunya; Junts i Vox empatarien en quarta posició (7,4%); després els Comuns (5,9%); la CUP (5,7%); el PP (5,3%), i el 9,8% dels enquestats votaria en blanc, nul o a altres partits minoritaris.
TARRAGONA, GIRONA I LLEIDA
A Tarragona, la primera posició segons aquestes microdates seria per a ERC (23,8%); seguida pel PSC i AC, que empatarien amb el 18,3%; després Vox (11,6%); Junts (8,5%); el PP (6,1%); la CUP (3,1%); i els Comuns (2,4%), i el 7,9% dels enquestats votaria en blanc, nul o a altres partits minoritaris.
A Girona hi guanyaria AC amb el 24,5%, segons les dades de l'enquesta; i seguiria en segona posició ERC (21,1%); després el PSC (15,7%); Junts (11,6%); Vox (6,8%); Comuns (4,8%); la CUP (4%); i el PP (1,4%); mentre que el 10,2% dels enquestats votarien en blanc o nul.
I a Lleida, AC també seria primera força (23,3%); seguida d'ERC (22,1%); PSC (16,3%); Junts (11,6%); PP (8,1%); Vox (3,5%); CUP (2,3%); i Comuns (1,2%), i l'11,6% dels enquestats votaria en blanc, nul o a altres partits minoritaris.
Les dades d'aquestes 3 províncies, però, és difícil extrapolar-les a la realitat, perquè la mostra és petita (203 enquestats, 199 i 112, respectivament), i per això al CEO no publiquen els resultats per províncies: "Les nostres estimacions són més o menys creïbles quan les fem a nivell general", explicava dijous el seu director, Joan Rodríguez Teruel.
Sí que ha apuntat que, si s'estudiava el comportament electoral de les dues províncies menys poblades (Girona i Lleida, on guanya AC), es detecta que és on "s'estan produint els daltabaixos més importants que es perceben a la línia general".
MÉS O MENYS POBLACIÓ
En l'anàlisi del creixement d'Aliança Catalana, una de les novetats principals del CEO d'aquest juliol, s'observa també un comportament electoral diferent en funció de si els enquestats viuen en una gran ciutat, en ciutats mitjanes o en poblacions amb menor població.
A Barcelona (l'única ciutat catalana que supera el milió d'habitants) guanyaria el PSC (24,8%); seguit d'ERC (22,3%); AC no seria la tercera força, sinó la quarta (8,9%); por després dels Comuns (9,5%); el seguirien Junts i la CUP (7,7%), i el PP i Vox (5,2%).
A les ciutats de més de 150.000 habitants i menys d'1 milió (l'Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Badalona i Sabadell) el PSC augmentaria l'avantatge (32,3%); ERC seria segona amb el 24,4%; la tercera força seria Vox (10,6%); la quarta, Junts (7,4%), AC seria cinquena (6%); i tancaria el PP i la CUP (4,6%), i els Comuns (3,7%).
A les 19 ciutats d'entre 50.000 i 150.000 habitants seguiria guanyant el PSC (26,5%); ERC també seria segona (18,7%); AC recuperaria la tercera plaça que té a tot Catalunya (13,4%); i el seguirien Vox (8,4%); Junts (7,8%); el PP (6,7%); la CUP (5%), i els Comuns (3,6%).
Als municipis d'entre 10.000 i 50.000, el PSC guanyaria amb el 22,7%; seguit d'aprop per ERC (21,9%); AC seria tercera (13,1%); i les seguirien Junts i Vox (8,2%); PP i Comuns (5,5%), i la CUP (3,5%).
Per acabar, en els de menys de 10.000 habitants, ERC seria la guanyadora (28%); AC segona (18%); el PSC tercera força (16,6%); i després anirien Junts (9,7%); Vox (6,1%); la CUP (5%); el PP (3,2%); i els Comuns (2,9%).