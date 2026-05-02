PSC guanyaria avui les catalanes, seguida d'ERC i AC, i Junts seria cinquena segons un sondeig de l'Ara'

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 2 maig (EUROPA PRESS) -
El PSC guanyaria avui les eleccions catalanes perdent diputats (36-42), ERC seria segona (27-30) i AC tercera (20-22), seguits de Vox (14-17), Junts (11-14), PP (9-11), Comuns (4-7) i CUP (3-5), segons una enquesta del diari 'Ara' publicada aquest dissabte.
Les esquerres retindrien la majoria (l'absoluta del Parlament són 68 escons); Junts perdria la segona posició (en favor d'ERC) i seria cinquena, mentre que AC passaria de l'última posició a la tercera.
Els Comuns passarien de ser sisens a setens; el PP quedaria superat per Vox, mentre que la CUP passaria de ser penúltima a última.
En les eleccions de 2024 va guanyar el PSC (42), seguit de Junts (35), ERC (20), PP (15), Vox (11), Comuns (6), CUP (4) i AC (2).
És una enquesta de YouGov del 8 al 21 d'abril a 1.353 majors d'edat amb dret a vot a Catalunya, amb un nivell de confiança del 95% i un error mostral del +/-2,71%.