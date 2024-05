El PSC guanyaria ara amb 38 escons seguit de Junts (34) i ERC (28), segons una enquesta

BARCELONA, 27 abr. (EUROPA PRESS) -

El PSC guanyaria ara les eleccions catalanes amb 38 escons (cinc més), seguit de Junts (34, dos més) i ERC (28, cinc menys), mentre que la majoria absoluta del Parlament està en 68 diputats, segons una enquesta de 'VilaWeb', recollida aquest dissabte per Europa Press.

Els segueixen PP (12, nou més), Vox (manté els 11), CUP (7, dos menys) i Comuns Sumar (5, tres menys), i quedarien fora Cs (perdria els 6), Alhora i Aliança Catalana.

És un sondeig fet divendres per m'Analytics amb una mostra representativa de 1.200 panelistes (una part per telèfon i una altra per internet), i VilaWeb anirà publicant en els pròxims dies deu enquestes diàries més fins el 6 de maig.