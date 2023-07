El PSC guanya terreny a ERC a la província de Girona i empata amb Junts a dos escons

La CUP perd vots i no aconsegueix representació



GIRONA, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

El PSC ha estat la força més votada aquest diumenge a la província de Girona, on ha recollit dos escons per al Congrés --un més que el 2019--, empatant amb Junts (que manté els dos que ja tenia) i passant per davant d'ERC, que perd un dels dos diputats que tenia a la província.

Els socialistes han reunit el 28,91% dels sufragis, un 14,09% més dels que van aconseguir en les eleccions generals del 2019.

D'aquesta manera el PSC passa de ser la tercera força a la província (fins ara tenia un escó) a la primera, i els comuns amb Sumar-En Comú Podem revaliden l'escó que ja tenien i es mantenen com la quarta força.

En canvi, tant ERC com Junts han perdut vots a Girona (un 11,10% els republicans i 5,16% els de Carles Puigdemont), en comparació amb el novembre del 2019, quan van ser les dues formacions més votades a la província amb dos escons cadascun.

ERC i Junts també van empatar a Girona en les eleccions generals del 2016, també amb dos escons per a cadascun, si bé ERC ja va obtenir més vots en aquells comicis que l'antiga CDC.

PSC: DE TERCER A PRIMER

Entre els independentistes també perd vots la CUP (-3,26%), que no aconsegueix representació, de manera que no repetirà al Congrés la fins ara diputada per Barcelona Mireia Vehí.

En les anteriors eleccions generals, El novembre del 2019, ERC i Junts van ser els més votats a la província després d'obtenir dos escons cadascun, mentre que el PSC va quedar en tercera posició amb un escó, i els comuns van recuperar un escó quedant quarts.