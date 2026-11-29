GIRONA 29 nov. (EUROPA PRESS) -
El PSC ha guanyat les eleccions generals a Ripoll (Girona), amb el 100% escrutat, en obtenir el 32,83% dels vots (1,75 punts percentuals menys que el 2023), seguit d'ERC amb el 21,60% (+4,38) i Junts, amb el 16,98% (-0,18).
Els segueixen Vox, amb el 10,42% (+4,37) i el PP amb el 10,27% (+2,59), mentre el Front Ampli ha rebut el 3,38% dels vots, una baixada de 5,5 punts si es compara amb els resultats de Sumar el 2023.
La participació ha passat del 59,83% del 2023 al 70,97% a Ripoll, on l'alcaldia és de Sílvia Orriols, líder d'AC, que no s'ha presentat aquestes eleccions.