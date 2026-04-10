El PSC de Girona cita els edils a Ripoll per facilitar que Orriols aprovi el pressupost

GIRONA 10 abr. (EUROPA PRESS) -
La Federació del PSC de les comarques gironines ha citat de manera immediata els regidors socialistes a Ripoll (Girona) després d'abstenir-se dijous en la votació del pressupost municipal de l'alcaldessa i líder d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, la qual cosa va permetre que s'aprovessin.
Els 6 vots d'AC, juntament amb el vot a favor de l'agrupació independent Som-hi Ripoll, i l'abstenció dels 2 edils socialistes, van permetre l'aprovació dels comptes malgrat el vot contrari de Junts (3), ERC (2, en absència d'una regidora) i la CUP (2), pel vot de qualitat de l'alcaldessa.
El portaveu del PSC a Ripoll, Enric Pérez, va justificar la decisió per evitar que, davant un fracàs eventual dels comptes, Orriols els volgués aprovar mitjançant una qüestió de confiança (que previsiblement perdria), però no s'arribés al cap d'un mes a un acord per a un equip de govern alternatiu entre els partits de l'oposició, com ja ha passat durant aquesta legislatura.
"El PSC s'absté per evitar l'escenari de la qüestió de confiança i tornar a posar Ripoll al focus, tot i que de motius per votar-hi en contra ens en sobren", va explicar Pérez.
Aquesta decisió, segons la direcció del PSC de Girona no va tenir el seu aval ni es va informar, i hi han mostrat el seu desacord absolut: "Per aquest motiu, l'executiva del partit a les comarques gironines ha citat de manera immediata els regidors del grup municipal de Ripoll per exigir explicacions i actuar en conseqüència".
"ABSOLUTAMENT INCOMPATIBLE"
Afegeixen en un comunicat aquest divendres que el seu projecte polític es fonamenta en la defensa de la democràcia, els drets socials i la convivència, i que és "absolutament incompatible amb qualsevol plantejament que promogui l'exclusió, la reculada de drets o la normalització de discursos d'odi".
"La nostra línia política se situa a les antípodes d'aquest tipus de posicionaments i no admet ambigüitats", han resolt.