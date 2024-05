El PSC expressa reticències a la petició dels Comuns i Podem de trencar relacions amb Israel

Tots excepte el PP proposen impostos europeus i lluitar contra el frau fiscal a la UE



BARCELONA, 29 maig (EUROPA PRESS) -

La número 16 de la llista dels socialistes a les eleccions europees, Laura Ballarín, del PSC, s'ha mostrat reticent aquest dimecres a les peticions del candidat de Comuns Sumar, Jaume Asens, i la número 12 de Podem, Conchi Abellán, que Espanya trenqui relacions amb Israel per la guerra a Gaza.

En un debat electoral organitzat pel sindicat CCOO Catalunya de cara a les eleccions europees del 9 de juny, Ballarín ha demanat diferenciar entre poble israelià i Govern d'Israel, i ha remarcat que si es trenquen relacions amb el país, també es trenquen amb la gent d'Israel que es manifesta contra el seu govern.

Asens ha valorat que el 9 de juny està en joc optar per una Europa "al servei de la indústria militarista" o una que aposti per desescalar conflictes bèl·lics, i ha defensat que el que val per a Ucraïna també val per a Palestina i per al Sàhara.

Per la seva banda, la número 4 de Junts, Mariona Illamola, ha remarcat que "el dret internacional està per sobre de tot", tot i que ha advertit que la UE, en el seu procés d'ampliació, pot generar divergències importants si no s'hi inclou Kosovo, territori que cinc països de la UE encara no han reconegut com a estat, entre els quals Espanya.

La número 3 d'ERC, Helle Kettner, ha coincidit amb Abellán que més armes són més morts, ha dit, i ha assegurat que hi ha valors innegociables vinculats als drets humans: "Europa ha de ser un actor internacional amb veu pròpia que abanderi la pau i la democràcia", ha puntualitzat.

El número 34 del PP, Fernando Sánchez Costa, ha apostat per una cultura de la pau i una autonomia estratègica i militar de la UE, ha prioritzat una "aliança estratègica però no subordinada" als Estats Units, i ha criticat que Veneçuela hagi tancat la porta a una missió europea que pretenia supervisar el procés electoral en aquell país.

CONCERTINES I POLÍTIQUES MIGRATÒRIES

El candidat de Comuns Sumar i la número 4 de Podem també han xocat amb el popular Fernando Sánchez per les polítiques migratòries i l'ús de tanques i concertines en algunes fronteres.

Asens ha avisat que l'últim pacte europeu sobre immigració i asil deixa en "paper mullat" el dret d'asil, i ha confrontat amb un model d'Europa que promou, ha dit textualment, un populisme de les tanques que volen aixecar murs més grans i expulsar veïns i veïnes.

El popular ha contestat que la immigració ha de ser ordenada perquè no generi inestabilitats, i ha recordat que, malgrat que el PSOE ha governat a Espanya amb Sumar i Podem diversos anys, ningú no ha retirat les concertines de les fronteres espanyola amb el Marroc.

Abellán ha acusat el PP d'"estar al mateix nivell de partits d'extrema dreta com Vox", i ha exigit la destitució de l'actual ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i la retirada de les tanques que separen Ceuta i Melilla del Marroc.

MÉS FISCALITAT EUROPEA

En el bloc sobre economia, tots els candidats --amb els seus matisos-- han coincidit que la UE ha de tenir algun grau d'integració fiscal, bé sigui per impostos europeus o la lluita contra el frau, com demanen Asens, Kettner, Illamola, Ballarín i Abellán, o perquè hi hagi més capital per invertir a la UE, com proposa Sánchez.

Respecte a la defensa d'Illamola, de Junts, que hi hagi nous impostos europeus per augmentar el pressupost de la UE, la socialista Ballarín li ha retret que demani nous gravàmens a Europa quan en les eleccions catalanes la seva formació proposava rebaixar impostos a Catalunya.

Sobre el plantejament del candidat popular de gastar menys en època de bonança econòmica per tenir més recursos quan hi hagi una crisi, Asens ha qualificat una eventual baixada d'impostos a grans fortunes com una "utopia neoliberal" que acaba repercutint en els serveis públics i en les inversions que calen per als reptes actuals.