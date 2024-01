El PSC estudiarà la proposta de pressupostos del Govern però insisteix a complir abans els del 2023

BARCELONA, 8 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSC, Èlia Tortolero, ha explicat que estudiaran la proposta de pressupostos per al 2024 que els ha remès el Govern, però ha insistit que no entraran en cap negociació si no es compleixen els acords que es van assolir per aprovar els comptes del 2023.

"Ens van entregar un document de mil pàgines, que l'estudiarem, però primer s'han de complir els acords del 2023", ha dit en una roda de premsa aquest dilluns.

De fet, el PSC i el Govern tenen una reunió de pressupostos agendada per a aquest dimecres, i que coincideix amb el ple del Congrés en el qual es portaran a votació els reials decrets del Govern central.

Mentre que per al govern de Pere Aragonès es tracta d'una reunió per avançar en la negociació dels comptes del 2024, els socialistes catalans han assegurat que no és així, i que es tracta d'una reunió de seguiment dels acords assolits el 2023.

"Primer cal complir els acords del pressupost del 2023 abans que ens puguem asseure a parlar del pressupost del 2024", ha conclòs.