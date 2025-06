El PSC esquiva les crítiques a l'ampliació del Prat i assegura tenir el suport dels sectors socials i econòmics

MADRID 11 juny (EUROPA PRESS) -

El coordinador dels diputats del PSC al Congrés, José Zaragoza, ha valorat aquest dimecres de manera positiva l'acord entre AENA i la Generalitat de Catalunya per a l'ampliació de l'Aeroport del Prat i, en vista de les critiques de diversos col·lectius i dels seus socis d'En Comú, ha assegurat que el projecte compta amb "el suport dels sectors socials i econòmics del país".

Als passadissos del Parlament abans de començar el Ple, Zaragoza ha recordat als periodistes que el president català, Salvador Illa, va anunciar que faria una proposta per ampliar l'aeròdrom barceloní perquè "és important per a Catalunya avançar en la seva ampliació".

"És una proposta raonable, és una proposta que busca l'equilibri però que sobretot el que busca és que Catalunya torni a recuperar el seu paper com a societat que està complint econòmicament. És una bona notícia per a Catalunya i per a Espanya", ha resumit el també portaveu adjunt del PSOE a la cambra baixa.