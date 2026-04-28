El PSC escull als dos edils que substituiran als regidors cessats de Ripoll (Girona)

BARCELONA 28 abr. (EUROPA PRESS) -
La federació del PSC de Comarques Gironines ha escollit a Paco Morillo i Jorge Iglesias com els dos nous edils del partit a Ripoll (Girona), en substitució dels regidors que van cessar a l'abril a petició del partit després d'haver-se abstingut en la votació del pressupost de l'alcaldessa i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols.
"Aquests dos representants socialistes tenen l'encàrrec específic de remarcar que el PSC està compromès amb Ripoll i els valors d'igualtat i de democràcia que representen totes les esquerres al municipi", ha detallat l'organització en un comunicat aquest dimarts.
El nomenament per part del partit segueix al fet que tots els membres de la llista amb la qual es va presentar a les eleccions el 2023 rebutgessin assumir l'acta en discrepància per la decisió de la direcció del partit, la qual cosa va portar a la federació de Girona a dissoldre l'agrupació local en el municipi i crear una gestora que és la que ha triat als dos representants.