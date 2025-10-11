PSC i ERC van ser els grups amb més propostes aprovades al DPG, Vox i AC no van aprovar cap

Es van aprovar el 51,1% de totes les iniciatives i es va mantenir el "pacte antifeixista"
PSC-Units i ERC van ser els dos grups del Parlament que més propostes de resolució van aconseguir aprovar durant el Debat de Política General (DPG) celebrat aquesta setmana a la Càmera i les votacions de la qual es van produir aquest dijous, mentre que Vox i Aliança Catalana no van rebre suficient suport a cap de les seves propostes.
Segons dades recollides per Europa Press, es van votar un total de 517 propostes de resolució (cada grup té la possibilitat de presentar 22 propostes, desglossades cadascuna en tres apartats que es voten per separat), de les quals es van aprovar 264 (el 51,1%) i es van rebutjar 253.
El PSC va aconseguir aprovar 61 de les seves 66 propostes, (el 92,4% de les presentades), entre les quals destaquen les vinculades al finançament singular per a Catalunya, el traspàs de Rodalies o el pla 50.000 d'habitatge, encara que l'anunci del president de la Generalitat, Salvador Illa, d'un projecte per mobilitzar sòl per construir fins a 210.000 pisos no es va aprovar.
Els republicans van portar 66 propostes al debat, i va aconseguir el suport a 61 d'elles, també vinculades al finançament singular, i a l'aplicació "total i immediata" de la Llei d'Amnistia, però no va prosperar, per exemple, la que demandava augmentar l'IBI de les segones residències.
Els Comuns van aconseguir aprovar 57 propostes seves (el 86,4%), algunes relatives a acords pendents amb el Govern en matèria d'habitatge, encara que no van reunir suport per a la proposta que advocava per prohibir les "compres especulatives" d'habitatge.
JUNTS, CUP I PP
El quart grup que va aconseguir aprovar més resolucions va ser Junts que, presentant 63, va aconseguir el suport a 25, en àmbits com l'amnistia o l'oficialitat del català en la UE, però no van prosperar ni la que demanava establir 10 anys de padró per accedir a habitatge protegit ni la que instava a Illa a assumir que Junts negociï un referèndum amb el PSOE a Suïssa.
Amb un 37,9% de propostes aprovades, la CUP va aconseguir adhesió en 25 de les seves propostes, en àmbits com la garantia del padró municipal o la condemna al "genocidi" d'Israel a Gaza, encara que no es va aprovar instar al Govern a crear una constructora d'habitatge públic o a renunciar a ampliar l'Aeroport de Barcelona.
El PP, per la seva banda, va sumar el suport dels grups a 23 dels seus 66 iniciatives (34,9%) i va treure endavant la proposta de resoldre l'informe d'impacte ambiental sobre el projecte recreatiu Hard Rock i abordar l'aprovació del Pla director urbanístic "que ha de permetre desenvolupar el projecte", encara que no va prosperar la seva proposta de rebaixar el tram autonòmic de l'IRPF, entre altres.
"PACTE ANTIFEIXISTA"
En el cas de Vox i Aliança Catalana, cap de les 66 i 58 propostes que respectivament van presentar, sobre immigració, seguretat i l'administració de la Generalitat, entre altres temes, van reunir el suport de la Càmera.
Cap dels partits (PSC, Junts, ERC, Comuns i CUP) que a l'inici de la legislatura van signar un "pacte antifeixista" que contemplava aïllar propostes d'aquestes dues formacions, va recolzar o es va abstenir en aquest DPG a propostes de Vox i AC, i tan sol van rebre, algunes d'elles, el suport o l'abstenció del PP, de forma puntual.