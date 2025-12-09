EL PSC i ERC proposen el magistrat Josep Tomàs Sales com a nou director de l'OAC

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
Necessitaran el suport, com a mínim, dels Comuns perquè tiri endavant
BARCELONA, 9 des. (EUROPA PRESS) -
El PSC i ERC han proposat a la Mesa del Parlament d'aquest dimarts el nom del magistrat Josep Tomàs Sales com a nou director de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) en substitució de Miguel Ángel Gimeno, el mandat del qual va finalitzar al setembre.
Fonts parlamentàries han explicat que correspon al Govern fer la proposta del nom, que primer haurà de passar un 'hearing' en la comissió d'Afers Institucionals i després es portarà a votació en el ple de la cambra catalana.
Per ser el nou director de l'OAC, Sales necessita el suport de tres cinquenes parts dels diputats en primera votació --81 diputats--, i si no ho aconsegueix se celebrarà una segona votació en què només caldrà el suport de la majoria absoluta dels vots --68--.
Els grups del PSC i ERC sumen 62 diputats, per la qual cosa necessitaran el suport dels Comuns perquè el nom de Sales tiri endavant, cosa que ara per ara estan valorant, segons han explicat fonts del grup a Europa Press.
Aquest mateix dimarts, el secretari general, Jordi Turull, ha aprofitat per retreure al Govern que no hagi intentat consensuar el nom del magistrat amb els grups, mostrant el seu malestar.
I per part del PP, el portaveu del grup parlamentari, Juan Fernández, ha explicat en una roda de premsa al Parlament que estudiaran la candidatura del magistrat, que esperen que sigui "una persona neutral i que treballi des de la imparcialitat".