El PSC i ERC proposen el magistrat Josep Tomàs Salas com a nou director de l'OAC

BARCELONA 9 des. (EUROPA PRESS) -
El PSC i ERC han proposat a la Mesa del Parlament d'aquest dimarts el nom del magistrat Josep Tomàs Salas com a nou director de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) en substitució de Miguel Ángel Gimeno, el mandat del qual va finalitzar al setembre.
Fonts parlamentàries han explicat que correspon al Govern fer la proposta del nom, que primer haurà de passar un 'hearing' en la comissió d'Afers Institucionals i després el seu nom es portarà a votació en el ple de la cambra catalana.
Per ser el nou director de l'OAC, Salas necessita el suport de tres cinquenes parts dels diputats en primera votació --81 diputats--, i si no ho aconsegueix se celebrarà una segona votació en què només requerirà el suport de la majoria absoluta dels vots --68--.