PSC i ERC pacten retirar els Pressupostos a Catalunya

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 18 març (EUROPA PRESS) -
PSC i ERC han pactat retirar el projecte de Pressupostos de la Generalitat actuals, pactats entre el Govern i els Comuns, alhora que s'aprovarà "immediatament" un únic suplement de crèdit amb l'objectiu de disposar dels recursos necessaris per fer funcionar adequadament els serveis públics.
"Ens comprometem a seguir impulsant les negociacions i les modificacions legislatives necessàries per fer efectius els pactes d'investidura", han assenyalat ambdues formacions en un comunicat conjunt aquest dimecres.
El comunicat arriba després de sengles reunions de les executives de tots dos partits aquest dimecres a primera hora.