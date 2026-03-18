Publicat 18/03/2026 08:48

PSC i ERC pacten retirar els Pressupostos a Catalunya

Arxiu - El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (d) i el president d'ERC, Oriol Junqueras (i)
David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 18 març (EUROPA PRESS) -

PSC i ERC han pactat retirar el projecte de Pressupostos de la Generalitat actuals, pactats entre el Govern i els Comuns, alhora que s'aprovarà "immediatament" un únic suplement de crèdit amb l'objectiu de disposar dels recursos necessaris per fer funcionar adequadament els serveis públics.

"Ens comprometem a seguir impulsant les negociacions i les modificacions legislatives necessàries per fer efectius els pactes d'investidura", han assenyalat ambdues formacions en un comunicat conjunt aquest dimecres.

El comunicat arriba després de sengles reunions de les executives de tots dos partits aquest dimecres a primera hora.

