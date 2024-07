El PSC i ERC mantenen contactes per mirar d'accelerar un acord d'investidura

BARCELONA, 25 jul. (EUROPA PRESS) -

Els equips negociadors del PSC i ERC mantenen contactes per mirar d'accelerar un acord per a la investidura del líder socialista, Salvador Illa.

Així ho han explicat fonts de les dues formacions consultades per Europa Press, que expliciten que l'acord no està tancat i avisen del risc que encara es pot encallar.

Tot això té lloc en una setmana clau que ha de servir per ultimar les negociacions després que ERC va advertir que s'aixecaran de la taula si no hi ha un preacord abans d'acabar aquest mes de juliol.

Fonts dels republicans asseguren que les reunions són constants entre les dues parts i afegeixen que encara queden aspectes per tancar, com en l'àmbit del finançament, i per això insten els socialistes a moure's.

EXECUTIVA

Altres fonts d'ERC han explicat que el partit ha convocat una executiva dilluns per "explicar les coses" respecte a un possible acord amb els socialistes.

Si es tanca l'acord, els republicans tenen previst portar-lo a votació de la militància, en una consulta que serà telemàtica, segons les fonts esmentades.

Des de la part socialista, es mostren optimistes respecte a la possibilitat d'arribar a un acord en els pròxims dies malgrat apel·lar a la prudència pel risc que es pugui encallar.

I tot això té lloc a falta dos dies de l'acte que Junts ha convocat al sud de França per donar suport al possible retorn de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a Catalunya.