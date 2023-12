PSC, ERC, Junts i comuns demanen portar al Congrés que les penes greus d'abús a menors no prescriguin

BARCELONA, 19 des. (EUROPA PRESS) -

Els grups de PSC-Units, ERC, Junts i comuns han presentat una proposició de llei al Parlament per demanar al Congrés una modificació del Codi Penal amb l'objectiu que les penes d'abusos a menors de més de cinc anys no prescriguin.

En un comunicat conjunt, han explicat que activen així el camí parlamentari per enviar al Congrés la modificació penal per donar "resposta" a la demanda de les víctimes.

Els quatre grups proposen modificar el Codi Penal per als casos més greus comesos per adults contra menors, amb la qual cosa si s'aprova els delictes amb penes de més de cinc anys de presó no prescriuran penalment a partir d'ara.

I és que cal tenir en compte, constaten, que una modificació del Codi Penal no té caràcter retroactiu.

La proposta agafa de referència altres països com França i Portugal, i respon una demanda de les associacions de víctimes d'abús.