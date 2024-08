PSC, ERC i els Comuns es mostren partidaris de reprendre el ple d'investidura d'Illa

BARCELONA, 8 ago. (EUROPA PRESS) -

Els grups parlamentaris de PSC, ERC i els Comuns s'han mostrat partidaris de reprendre el ple d'investidura del socialista Salvador Illa, després que Junts hagi demanat suspendre-la després de la situació generada pel retorn de l'expresident català Carles Puigdemont.

En sengles comunicats idèntics, els tres partits han expressat aquesta preferència i han informat que han traslladat a la Mesa del Parlament el seu posicionament.

La portaveu de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha anunciat aquest dijous que han registrat una iniciativa per parar el ple d'investidura del primer secretari del PSC, Salvador Illa, com a president de la Generalitat "fins que no es normalitzi la situació" a Catalunya després del retorn de Carles Puigdemont.