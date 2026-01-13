PSC, ERC i Comuns tanquen un acord sobre l'augment de la taxa turística a Catalunya

El presentaran aquest dimarts perquè s'aprovi al febrer i entri en vigor a l'abril
BARCELONA, 13 gen. (EUROPA PRESS) -
El PSC, ERC i els Comuns han arribat a un acord sobre l'augment de la taxa turística a Catalunya, una mesura que va impulsar el Govern després de pactar-ho amb els Comuns el febrer de l'any passat, i que no es va convalidar al Parlament per discrepàncies amb els republicans sobre els criteris d'aplicació.
Segons ha avançat Ser Catalunya i ha pogut confirmar Europa Press, el Govern i els seus socis han segellat les discrepàncies dels darrers mesos i presentaran durant aquest dimarts diverses esmenes conjuntes amb l'objectiu d'aprovar la llei de manera definitiva al Parlament aquest mes de febrer, i que es pugui aplicar a partir del mes d'abril, tot i que no han concretat els detalls d'aquest acord.
El Govern va acordar amb els Comuns fa una mica menys d'un any duplicar la taxa dels establiments turístics, que recapten a parts iguals la Generalitat i els ajuntaments, i que la meitat del que recapta el Govern es destinés a polítiques d'accés a l'habitatge.
La principal discrepància amb els republicans era sobre l'augment d'aquesta taxa fora de Barcelona, perquè en altres municipis catalans fos menor que a la capital catalana, i que hi hagués taxes diferenciades entre temporada d'estiu i d'hivern.
Fruit d'aquesta discrepància, al maig va prosperar al Parlament el decret acordat amb els Comuns, però el Govern va assegurar al sector turístic que no s'aplicaria, la qual cosa va provocar que la Generalitat fes un nou decret per suspendre el que s'havia aprovat, i que durant uns dies hi hagués dubtes en el sector sobre si s'havia d'aplicar o no l'augment de la taxa.
Des del maig, les tres parts es van emplaçar a negociar un text conjunt que, finalment, es presentarà aquest dimarts per aprovar-lo a finals de febrer i que entri en vigor a l'abril, per al pròxim període de liquidació, ja de cara a la temporada primavera-estiu.