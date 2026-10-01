PSC, ERC i Comuns frenen reprovar Illa, amb Junts, PP, AC i CUP a favor i l'abstenció de Vox

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)
El PSC, ERC i els Comuns han salvat el president de la Generalitat, Salvador Illa, de ser reprovat aquest dijous al Parlament després de votar en contra de la proposta de Junts per fer-ho, i que sí ha recaptat els suports del PP, AC i la CUP i l'abstenció de Vox en la tercera i última sessió del debat de política general.
Aquest punt d'una proposta de resolució de Junts demanava, en concret, la reprovació d'Illa, que rectifiqués i dugués a terme un canvi de rumb al capdavant del Govern per la seva "falta de respecte al Parlament i l'incompliment dels seus mandats, per la no defensa dels interessos de Catalunya davant l'Estat i per la reiterada mala gestió".
Tot i que els republicans i els Comuns no han escatimat retrets a la gestió d'Illa al llarg de les seves intervencions en el debat de política general, hi han votat en contra.
ERC ha insistit aquests dies al president de la Generalitat que ha de complir els acords pactats amb la seva formació i ha posat en qüestió l'estabilitat del Govern si no s'hi posa.
PROPOSTA D'ERC
De fet, els republicans havien presentat una proposta de resolució en què lamentaven "la falta de projecte de país, d'ambició nacional i de lideratge" del Govern, però no han aconseguit que fructifiqui: hi han donat suport els d'Oriol Junqueras, Junts, els Comuns, la CUP i AC, amb 67 vots respecte als 68 del PSC, el PP i Vox.
El mateix resultat ha obtingut l'intent d'ERC de retreure la "insuficient capacitat de reacció i de gestió" del Govern davant crisis com l'educativa, la sanitària, en matèria de mobilitat i de canvi climàtic, seguretat i salut animal, en què apuntaven que hi havia hagut improvisació, falta de planificació i contradiccions constants.
Per la seva banda, els Comuns no han presentat cap proposta de resolució que qüestioni el lideratge del Govern però sí que han mantingut una posició crítica durant el ple d'aquesta setmana en retreure-li els incompliments dels acords d'investidura amb la seva formació en habitatge, entre altres qüestions.
PANEQUE, PARLON I NIUBÓ
Junts sí que ha aconseguit tirar endavant un punt en el qual acusa Illa d'incomplir els mandats del Parlament, en què ha posat d'exemple que no hagi destituït les conselleres Sílvia Paneque, Núria Parlon i Esther Niubó: hi han donat suport els de Puigdemont, el PP, Vox i la CUP, mentre que el PSC i els Comuns hi han votat en contra i ERC i AC s'han abstingut.
No obstant això, no ha tirat endavant el punt en el qual Junts retreu a Illa que no defensa els interessos dels catalans davant el Govern i està "més preocupat per defensar els interessos del PSOE o per fer rondes per les comunitats per guanyar-se la seva simpatia".
CUP
El grup de la CUP també ha presentat propostes de resolució en què criticava que el Govern ha incomplert de manera sistemàtica acords aprovats al Parlament i no ha estat capaç d'arribar a acords amb professionals de serveis públics, de resoldre els problemes de mobilitat i de revertir l'augment de la pobresa i les desigualtats.
I per això els anticapitalistes han demanat la reprovació de la gestió del Govern i un canvi de rumb, cosa que tampoc no ha tirat endavant en rebre només el suport d'aquest grup i Junts, el vot en contra del PSC, els Comuns, el PP i Vox i l'abstenció d'ERC i AC.
Un altre punt que no ha prosperat ha estat la petició dels cupaires de demanar la destitució de Parlon, qüestió que ha recaptat el suport de la CUP i Junts i el vot en contra de la resta de grups, excepte l'abstenció d'AC.
També s'han tombat les propostes de resolució del PP que criticaven el Govern, com la que recollia que ha estat "incapaç" d'afrontar les diferents crisis i els reptes que Catalunya té per davant, a més de les de Vox i AC.
EXPLICACIÓ DE VOX
Poc després de la votació de la resolució de Junts, Vox ha explicat que la seva abstenció a la petició de reprovació d'Illa obeeix a que "el text incorpora un plantejament separatista i es refereix a Catalunya com a país".
"Vox reprova la gestió d'Illa i del Partit Socialista de manera constant i no necessita fer costat a aquesta iniciativa i acusa Junts de ser 'crossa' i oposició alhora", han afegit.