PSC, ERC, Comuns i CUP impulsen una declaració del Parlament contra la guerra a l'Orient Mitjà

Kike Rincón/Europa Press - Arxiu
BARCELONA 10 març (EUROPA PRESS) -
Els grups del PSC-Units, ERC, els Comuns i la CUP han impulsat una declaració del Parlament de rebuig a la guerra a l'Orient Mitjà i per reclamar el "compliment" del dret internacional per tal de garantir la pau i l'existència pacífica entre països.
En sengles comunicats aquest dimarts les formacions exposen que la solució ha de passar pel dret internacional i no per "la llei del més fort" i fan una crida a la necessitat de garantir el compliment dels valors fundacionals de la Unió Europea i la Carta de les Nacions Unides.
Destaquen el caràcter cívic i pacifista de la ciutadania de Catalunya i adverteixen que "les últimes situacions bèl·liques han generat un dràstic augment del terrorisme gihadista, milions de persones desplaçades, l'augment del cost de la vida i un món més insegur a escala global" que afecta directament els catalans.