PSC, ERC, Comuns i CUP impulsen una declaració al Parlament contra el "genocidi" a Gaza

Lamenten que l'abstenció de Junts impedeixi llegir en el ple la declaració de la Junta de Portaveus
BARCELONA, 23 set. (EUROPA PRESS) -
Els grups del PSC, ERC, els Comuns i la CUP al Parlament han impulsat una declaració de la Junta de Portaveus per condemnar el "genocidi" a Gaza i donar suport a la missió de la Global Sumud Flotilla, que navega amb ajuda humanitària rumb a la Franja de Gaza.
Així ho han explicat aquest dimarts en una roda de premsa el diputat socialista Alberto Bondesio, la d'ERC Ana Balsera, el dels Comuns Andrés García Berrio i la de la CUP Laure Vega.
Els quatre grups han lamentat que l'abstenció de Junts en la votació d'aquesta declaració de la Junta de Portaveus impedirà que es llegeixi en el següent ple: "Ens sembla realment aberrant", ha afirmat Vega.
El text també fa costat a les protestes contra la participació de l'equip d'Israel en la Vuelta, i ha reclamat que s'impedeixi la participació d'Israel en esdeveniments esportius i culturals i que s'interrompin les relacions institucionals i comercials vinculades al sector armamentístic d'Israel.
SUSPENDRE L'ACORD UE-ISRAEL
La declaració ha defensat que se suspengui "l'aplicació completa de l'Acord d'Associació entre la UE i Israel", i que es prohibeixi la importació de productes que provinguin dels assentaments il·legals a Gaza i Cisjordània.
També han sol·licitat "tot el suport diplomàtic" a la Flotilla, en la qual viatgen la diputada de la CUP al Parlament Pilar Castillejo, el regidor d'ERC a Barcelona Jordi Coronas i l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau.
En concret, Vega ha agraït que el president del Parlament, Josep Rull, s'ha posat en contacte amb Castillejo, i també que el conseller d'UE i Acció Exterior, Jaume Duch, s'hagi posat a disposició de la diputada cupaire en cas que "pateixi qualsevol atac" durant la missió.
COORDINADOR DE LA FLOTILLA
En una intervenció posterior, el coordinador europeu de la Global Sumud Flotilla, Saïf Abukeshek, ha afirmat que la qüestió no és què fer per protegir els activistes de la missió, sinó aconseguir "mesures contra el genocidi" d'Israel.
"El que s'està fent no és una missió de mar, sinó la construcció d'un moviment global. Ens continuarem mobilitzant perquè no hi ha cap altra alternativa", ha avisat, i ha agraït els reconeixements de l'Estat palestí, però ha exigit més actuació.