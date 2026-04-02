PSC, ERC, Comuns i CUP demanen que el Parlament rebutgi la pena de mort a Israel

BARCELONA 2 abr. (EUROPA PRESS) -
Els grups del PSC-Units, ERC, els Comuns i la CUP al Parlament han presentat una proposta de resolució en la qual demanen que la cambra catalana rebutgi la pena de mort "en qualsevol circumstància" i mostren preocupació per la reforma legislativa de la pena de mort a Israel.
En el text, consultat per Europa Press, els grups critiquen que aquesta nova legislació "estableix marcs jurídics diferenciats entre Israel i els territoris ocupats", i permet als tribunals militars de Cisjordània imposar la pena de mort a persones palestines.
"Aquesta normativa introdueix criteris ideològics en la seva aplicació, fet que evidencia un tractament discriminatori i pot comportar una aplicació desigual de la justícia, afectant especialment la població palestina", han criticat.
Han sostingut que "la reintroducció de la pena de mort representa una reculada incompatible amb els valors que sostenen la relació entre la UE i Israel", per la qual cosa han demanat al Consell Europeu que suspengui de manera urgent l'acord d'associació UE-Israel.
També han alertat que organitzacions internacionals estan dient que aquesta legislació constitueix una "vulneració greu del dret a la vida i, en determinats casos, pot constituir un crim de guerra, a més d'un pas més en la consolidació de pràctiques d'apartheid".