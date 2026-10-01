El PSC i ERC acorden que s'estudiïn reformes de figures fiscals per a la compra d'habitatge habitual

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -
El PSC i ERC han registrat al Parlament una proposta de resolució conjunta en la qual acorden que el Govern constitueixi un grup d'experts en fiscalitat i habitatge que, juntament amb la Conselleria d'Economia, presenti d'aquí a 3 mesos una proposta de reforma de les diferents figures fiscals que s'apliquen al sector, amb l'objectiu d'incentivar l'adquisició de l'habitatge habitual.
Hores abans de la votació de les propostes de resolució derivades del debat de política general de la cambra catalana, tots dos grups han aconseguit consensuar aquest text que substitueix el que demanaven en les seves respectives propostes de resolució per separat.
ERC demanava impulsar una reforma de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats per reduir la tributació en l'adquisició de l'habitatge habitual quan el que compri no sigui titular d'un altre habitatge; incrementar progressivament la tributació en funció del nombre d'habitatges en propietat que tingui; reforçar la tributació de les adquisicions efectuades per a grans tenidors, i mesures fiscals per penalitzar les operacions de compravenda d'habitatges en períodes curts de temps amb finalitat especulativa.
Els socialistes es limitaven a reclamar la necessitat d'impulsar mesures econòmiques per facilitar l'accés al primer habitatge a aquells col·lectius amb més dificultats.
Segons la resolució acordada per socialistes i republicans, les propostes de reforma del grup d'experts de les diferents figures fiscals s'hauran de tramitar com a iniciativa legislativa per incentivar l'adquisició de l'habitatge habitual i permanent "quan el que adquireixi no es titular d'un altre habitatge".
A més a més, volen que serveixi per impulsar la generació d'oferta, especialment de protecció oficial, i la rehabilitació, i per desincentivar l'ús de l'habitatge per a funcions diferents, com la segona residència, el lloguer turístic, o qüestions com els habitatges buits i l'acumulació per a finalitats especulatives.
Tots dos grups també han presentat una altra resolució conjunta per impulsar el català en l'àmbit del comerç i la restauració, reforçant el coneixement i el compliment de la normativa lingüística i la garantia dels drets lingüístics dels consumidors en col·laboració amb els ens locals i agents del sector.
Per això, reclamen impulsar, en un termini màxim de 6 mesos, un programa de suport al comerç i a les empreses per fomentar l'ús del català en l'atenció al públic.
ALTRES
Els Comuns i la CUP, a més, han registrat una altra proposta de resolució conjunta per reclamar que es compleixin els estàndards internacionals de protecció del dret a la protesta amb la implementació de criteris respectuosos amb el dret d'associació, llibertat sindical, reunió i manifestació en la tasca d'informació policial.
Per això, demanen introduir canvis i una nova perspectiva organitzativa i metodològica que es basi en una avaluació pública i transparent durant el primer semestre del 2027, que en presentin els resultats al Parlament i amb proposta de canvis en el funcionament i millores.
En una altra resolució, sol·liciten al Govern que presenti un recurs d'anul·lació davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) contra el 'reglament de retorn' aprovat pel Parlament Europeu, que es publicarà en les pròximes setmanes.
Amb això, volen garantir que el TJUE es pronunciï sobre l'adequació a la normativa comunitària i, en concret, a la carta de drets fonamentals de la UE, de mesures "com la privació de llibertat de persones migrants a tercers països o l'ampliació del període de detenció de persones migrants fins a un màxim de 2 anys i mig davant el risc que pot suposar per als drets col·lectius de la UE".
PSC I PP
Els socialistes i el PP també han registrat una proposta de resolució conjunta que demana reforçar el suport al sector agroalimentari i pesquer de Catalunya, defensar una política agrària i pesquera comuna i que insta les institucions europees i estatals a reformar els fons que reben.
A més a més, insten a impulsar una resposta extraordinària als efectes de la sequera i el canvi climàtic, l'increment dels costos de producció i les dificultats del mercat.