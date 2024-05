El PSC enceta la ronda de contactes per formar govern

MADRID, 14 maig (EUROPA PRESS) -

La vice-primera secretària del PSC i responsable de la comissió negociadora del partit, Lluïsa Moret, ha afirmat que a partir d'aquest dimarts els socialistes començaran la ronda de contactes per formar govern, que farà de menys a més representació. També ha rebutjat cedir la presidència del Parlament als partits independentistes per captar el seu suport per a una investidura de Salvador Illa.

"Començarem amb les forces polítiques amb menys representació i després en ordre creixent", ha indicat en una entrevista a Antena 3, recollida per Europa Press, en què també ha detallat que cedir la presidència del Parlament "no està" entre els seus plans, ja que la constitució de la Mesa "ha de ser" un "fidel reflex" dels resultats de les eleccions.

Després d'expressar que el PSC obrirà espais de diàleg de manera "propositiva i constructiva" per "anar avançant" en possibles acords, Moret ha restat importància al rebuig inicial del president Pere Aragonès a negociar un tripartit, en insistir que tot i així els hi trucaran.

"Des del respecte a aquestes primeres declaracions i posició d'ERC, farem el que hem de fer: contactar amb ells, parlar amb els seus representants i a partir d'aquí ja veurem com evoluciona tot", ha explicat la secretària del PSC en relació amb un possible pacte amb ERC.

Preguntada sobre si les negociacions es veuran endarrerides per les eleccions europees del 9 de juny, Moret ha recordat que "hi ha un calendari clar" i que el termini per constituir la Mesa conclou el 10 de juny i que per tant "hauran de compaginar les dues coses".