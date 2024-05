PSC i Comuns van mantenir divendres la "primera presa de contacte" després del 12M

Els Comuns també preveuen reunir-se amb els negociadors d'ERC i la CUP

BARCELONA, 28 maig (EUROPA PRESS) -

El PSC i els Comuns van mantenir divendres una primera reunió dels equips negociadors després de les eleccions catalanes del 12 de maig que va servir com a "primera presa de contacte".

Es tracta de la primera trobada després dels comicis, que va suposar el primer contacte entre els membres de tots dos equips de negociació, i els Comuns també tenen previst tancar reunions amb ERC i la CUP, han explicat a Europa Press fonts dels de Jéssica Albiach.

Per part del PSC, l'equip negociador està integrat per la vice-primera secretària del partit, Lluïsa Moret, i els diputats i candidats 2 i 5 per Barcelona, Alícia Romero i Ferran Pedret.

Des dels Comuns, les negociacions les portaran la coordinadora del partit i diputada al Congrés, Candela López, i els diputats i candidats 2 i 5 per Barcelona, Lluís Mijoler i David Cid.

El PSC va guanyar les eleccions amb 42 escons, fet que obliga els socialistes a buscar suports per a la investidura i governar, que podrien passar per pactes amb ERC (20 escons) i els Comuns (6), amb els qui sumarien la majoria suficient per investir el seu candidat, Salvador Illa.

CONSTITUCIÓ DEL PARLAMENT

Abans d'abordar els possibles pactes per formar govern --en solitari o de coalició-- els partits s'hauran de posar d'acord per nomenar un nou president o presidenta del Parlament i conformar la Mesa de la cambra catalana.

El ple per constituir el nou Parlament se celebrarà el 10 de juny, l'endemà de les eleccions europees, i els pactes per nomenar els membres de l'òrgan rector de la cambra podran posar llum sobre les negociacions que vindran després per a una futura investidura, que se celebrarà previsiblement el 25 de juny.