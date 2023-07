El PSC i els comuns tanquen un acord a la Diputació de Barcelona sense arribar a la majoria absoluta

BARCELONA, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

El PSC i els comuns han arribat aquest dimecres a un acord per "configurar un govern de progrés" a la Diputació de Barcelona, en el qual es comprometen a treballar per poder configurar aquest govern en els pròxims dies, ja que amb els vots de totes dues formacions no arriben a la majoria necessària per fer-ho.

En un comunicat, els comuns han informat que el pacte recull que l'entitat supramunicipal estarà presidida per l'alcaldessa de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Lluïsa Moret, i una vicepresidència serà per a la regidora de Movem Castelldefels i coordinadora dels comuns, Candela López.

"Totes dues formacions coincideixen que els resultats de les eleccions del passat 28 de maig deixen un missatge a favor d'un govern de progrés d'ampli abast", afirma el comunicat, que aposta per un govern fort i que doni estabilitat a la institució.