El PSC i els Comuns de Sabadell demanen que dimiteixi un edil de Vox

Vox diu que va dirigir el gest a una assessora dels Comuns per la seva "actitud amenaçadora"
BARCELONA, 29 set. (EUROPA PRESS) -
El PSC de Sabadell (Barcelona), que governa la ciutat amb majoria absoluta, i el grup de Sabadell En Comú Podem han demanat la dimissió del regidor de Vox César Gil per simular un tret al clatell en el ple d'aquest dilluns, en un gest dirigit a una assessora dels Comuns, que era entre el públic.
"No podem normalitzar ni banalitzar gestos que evoquen la violència i formes de fer política basades en l'amenaça", han dit els socialistes en un comunicat aquest dimarts, en el qual afirmen que convocaran la Comissió d'Ètica i analitzaran totes les vies.
Així mateix, el partit de l'alcaldessa, Marta Farrés, estudiarà acudir a la via legal davant les possibles amenaces que es desprenen del gest.
JOAN MENA
Per la seva banda, el líder dels Comuns a la ciutat, Joan Mena, ha afirmat aquest dimarts en unes declaracions a Europa Press que el gest de l'edil de Vox és "intolerable, antidemocràtic i que frega el feixisme".
Mena ha explicat que han demanat la dimissió del regidor de Vox i que l'apartin de les seves responsabilitats, i han presentat una instància perquè se li obri un expedient disciplinari i s'explorin les vies per emprendre accions legals.
Per la seva banda, el portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha demanat a Vox en una roda de premsa a la cambra catalana que destitueixin Gil pel que considera una "amenaça per part de l'extrema dreta" a la seva formació.
VOX
Fonts de Vox consultades per Europa Press han explicat que el gest del regidor va ser en resposta a l'"actitud amenaçadora" de l'assessora dels Comuns amb els assessors de Vox.
Les mateixes fonts han relatat que l'edil va respondre a l'assessora dels Comuns que "què faria amb ells (els assessors de Vox), fotre'ls un tret al clatell com els etarres", i que va acompanyar les seves paraules amb el gest d'apuntar el seu propi clatell.
També han dit que els Comuns sovint tenen una "actitud poc decorosa" en els plens amb els regidors i assessors de Vox, i que de vegades han arribat a rebre violència física.
Preguntat per la posició de Vox, Mena ha lamentat que justifiquin el gest, que veu "forassenyat", i ha recordat que en el ple Farrés va donar al regidor l'oportunitat de retractar-se i que ho va rebutjar.