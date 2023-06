El PSC i els comuns "avancen" en la negociació sobre la Diputació de Barcelona

BARCELONA, 27 juny (EUROPA PRESS) -

El PSC i els comuns "avancen" en les converses per formar govern a la Diputació de Barcelona, segons fonts de tots dos partits consultades per Europa Press aquest dimarts.

Les negociacions continuen després que Junts ha apostat per formar una majoria alternativa a un govern amb els socialistes, després de l'oferta del PSC de reeditar el pacte de la passada legislatura a la corporació supramunicipal.

Aquesta decisió, que defensaven els màxims dirigents de la formació, Laura Borràs i Jordi Turull, arriba després dels retrets de Junts a ERC per haver pactat amb el PSC a les diputacions de Tarragona i Lleida.

Fonts socialistes destaquen que els contactes amb els comuns continuaran els pròxims dies "amb l'objectiu de donar estabilitat a la institució i posar-la al servei dels ajuntaments" i la ciutadania de la província de Barcelona.

Per la seva banda, fonts dels comuns continuen rebutjant qualsevol fórmula que inclogui votar un govern per a la Diputació amb el PP, com va passar en la investidura de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC) per impedir un govern liderat pel candidat de Junts, Xavier Trias.